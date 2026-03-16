У Харкові вдарили по цивільному підприємству: є постраждалі

У Харкові зафіксовано влучання по цивільному підприємству в Немишлянському районі міста. Внаслідок удару постраждали троє чоловіків.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спочатку Терехов повідомив про влучання в Індустріальному районі міста. Пізніше уточнили, що удар прийшовся по цивільному підприємству в Немишлянському районі.

За словами мера, спочатку було відомо про одного постраждалого, однак згодом їхня кількість зросла до трьох.

Як повідомив Синєгубов, поранення дістали чоловіки віком 52, 54 та 62 роки. Усім надається необхідна медична допомога.

Внаслідок обстрілу пошкоджені складські приміщення підприємства та паркан.