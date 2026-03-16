Сили оборони уразили ЗРК “Тор”, радар С-300 та командні пункти росіян

Сили оборони України завдали ударів по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління російських військ. Уражено зенітні ракетні комплекси «Тор», радіолокаційну станцію С-300 та командно-спостережні пункти противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, удари було завдано вчора та в ніч на 16 березня у межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських військ.

Зокрема, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу «Тор-М1» у районі Коробкиного на тимчасово окупованій території Луганської області, а також комплексу «Тор» поблизу Балашівки на окупованій частині Запорізької області.

Крім того, українські військові уразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Червоного на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також підрозділи Сил оборони завдали ударів по пунктах управління російських військ. Зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного на окупованій частині Донецької області та Багатого на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Масштаби завданих збитків і втрати противника уточнюються.