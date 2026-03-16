Мадяр прокоментував скандал навколо своєї заяви про мобілізацію та ТЦК

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр», заявив, що його слова у попередньому зверненні перекрутили у соцмережах. За його словами, мова йшла про неприпустимість насильства щодо військових, а не про погрози цивільним.

Про це він написав у своєму дописі у соцмережах.

Бровді заявив, що у його попередньому зверненні йшлося про нарощення Росією кількості операторів безпілотників до приблизно 100 тисяч осіб уже до квітня 2026 року, а також про заклик добровольців долучатися до Сил безпілотних систем.

За словами військового, у соцмережах вирвали з контексту його емоційну реакцію на випадки насильства цивільних щодо військовослужбовців, зокрема працівників територіальних центрів комплектування.

Він пояснив, що його слова були звернені до людей, які застосовують силу проти військових, і закликав не перетинати межу.

Командувач також наголосив, що добровольці, які свідомо обирають службу, є «стрижнем українського війська», і саме таких людей Сили безпілотних систем насамперед прагнуть залучити.

Бровді заявив, що засуджує як ухилення від мобілізації, так і незаконні силові методи залучення військовозобов’язаних, які інколи застосовують представники ТЦК.

Водночас він підкреслив, що застосування насильства проти військовослужбовців є неприпустимим і також має каратися.

Командувач додав, що Сили безпілотних систем не є основним замовником мобілізації через ТЦК і пропонують добровольцям долучатися до підрозділів із можливістю служби за обраною спеціальністю.

Наприкінці допису Бровді закликав медіа та користувачів соцмереж поширити його повну позицію, щоб уникнути подальших маніпуляцій.