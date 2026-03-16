Вибух газу на Миколаївщині забрав життя двох дітей

У Миколаївській області внаслідок вибуху побутового газу у житловому будинку загинули двоє дітей. Ще одну дитину врятували з-під завалів, їхню матір госпіталізували з опіками. Про це повідомили у ДСНС.

Трагедія сталася у селищі Братське Вознесенського району. Після вибуху рятувальникам повідомили, що під завалами можуть перебувати діти.

На Миколаївщині вибух зруйнував будинок: загинули двоє дітей / Фото: ДСНС

Під час розбору конструкцій надзвичайники дістали хлопчика 2017 року народження та передали його бригаді швидкої допомоги.

Реклама

Реклама

Згодом рятувальники виявили під завалами ще двох дітей — 2014 та 2022 років народження. Дівчаток дістали без свідомості.

Медики проводили реанімаційні заходи на місці, однак врятувати дітей не вдалося.

Матір дітей, 1997 року народження, вибуховою хвилею відкинуло на подвір’я. Жінку госпіталізували до лікарні з опіками голови та рук.

На місці події рятувальникам допомагали співробітники поліції та місцеві мешканці.

У ДСНС закликали громадян регулярно перевіряти газове обладнання та вентиляційні канали, не залишати увімкнені газові прилади без нагляду та не використовувати газові плити для обігріву приміщення.