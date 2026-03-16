Половина українців підтримують референдум щодо мирної угоди — опитування КМІС

Близько половини українців підтримують ідею проведення референдуму щодо можливої мирної угоди. Водночас значна частина громадян виступає проти, а соціологи попереджають про ризики низької явки та маніпуляцій із формулюванням питання.

Як повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, за результатами опитування, проведеного 1–8 березня 2026 року, 50% респондентів підтримують ідею проведення референдуму щодо мирної угоди, тоді як 40% виступають проти.

Порівняно із січнем 2026 року підтримка цієї ідеї знизилася з 55% до 50%, а частка противників зросла з 32% до 40%.

Також 64% опитаних заявили, що готові взяти участь у голосуванні, якщо такий референдум відбудеться. З них 31% відповіли, що точно підуть голосувати, ще 33% сказали, що скоріше візьмуть участь.

Водночас близько третини респондентів — 30% — зазначили, що скоріше або точно не братимуть участі у голосуванні.

Соціологи також зазначають, що підтримка референдуму вища серед тих, хто готовий погодитися на виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США і Європи.

Крім того, під час опитування респондентам запропонували умовне формулювання питання референдуму про встановлення миру шляхом угоди з США та Європою, яка передбачає членство України в ЄС у 2027 році, територіальні компроміси, гарантії безпеки та план економічної відбудови.

У такому випадку 61% опитаних заявили, що проголосували б «за», 10% — «проти», а решта не визначилися або не брали б участі.

Соціологи зазначають, що результати демонструють важливість формулювання питання референдуму, оскільки від цього може суттєво залежати результат голосування.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю серед 1003 респондентів на підконтрольній уряду України території. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%.