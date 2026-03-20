71% українців не вірять у мирні перемовини — нові дані КМІС

Переважна більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру. Водночас більшість також виступають проти передачі Донбасу Росії навіть в обмін на гарантії безпеки. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Результати опитування КМІС

За даними дослідження, 71% респондентів не вірять у успіх мирних перемовин, тоді як 25% вважають, що вони можуть привести до сталого миру.

Щодо можливого компромісу, 62% українців категорично проти передачі всієї Донецької області під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки від США і Європи. Водночас 33% готові погодитися на таку поступку, хоча переважно вважають її складною.

Також опитування показало зниження готовності населення тривалий час терпіти війну.

Станом на березень 2026 року 54% українців заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Водночас 28% готові витримувати війну лише кілька місяців або пів року.

У КМІС зазначають, що порівняно з кінцем січня частка тих, хто готовий терпіти війну без обмежень, зменшилася.

Опитування проводилося 1–8 березня методом телефонних інтерв’ю серед 1003 респондентів на підконтрольній Україні території.