        РФ вдарила по житловому сектору Київщини: є постраждалий і руйнування

        Галина Шподарева
        20 Квітня 2026 07:43
        Пожежа на місці обстрілу на Київщині / Фото: ДСНС
        Пожежа на місці обстрілу на Київщині / Фото: ДСНС

        У ніч на 20 квітня російські дрони атакували Київську область, під ударом опинився житловий сектор у Броварському районі. Внаслідок атаки постраждав чоловік, його госпіталізували.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Унаслідок нічної атаки зазнав поранень 51-річний чоловік.

        “Чоловіка 1974 року народження госпіталізовано до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається”, – уточнив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

        У результаті влучання виникла пожежа в житловому будинку, яку рятувальники вже ліквідували. Також пошкоджено два приватні будинки.

        Місце удару російського БпЛА на Київщині 20 квітня / Фото: ДСНС

