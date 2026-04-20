РФ вдарила по житловому сектору Київщини: є постраждалий і руйнування

У ніч на 20 квітня російські дрони атакували Київську область, під ударом опинився житловий сектор у Броварському районі. Внаслідок атаки постраждав чоловік, його госпіталізували.

Про це повідомили в ДСНС України.

Унаслідок нічної атаки зазнав поранень 51-річний чоловік.

Реклама

Реклама

“Чоловіка 1974 року народження госпіталізовано до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається”, – уточнив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

У результаті влучання виникла пожежа в житловому будинку, яку рятувальники вже ліквідували. Також пошкоджено два приватні будинки.