Трамп погодився відкласти удари по Ірану: які умови двотижневого перемир’я

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити удари по Ірану на два тижні. Умовою він назвав повне відкриття Ормузької протоки.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

У тексті заяви йдеться, що Трамп погодився відкласти удари по Ірану на два тижні в обмін на “повне, негайне та безпечне” відкриття Ормузької протоки. За його словами, йдеться про двостороннє припинення вогню, а рішення було ухвалене після звернення Пакистану.

“Причина в тому, що ми вже досягли й перевищили всі військові цілі і дуже близькі до укладення остаточної угоди про довгостроковий мир з Іраном і мир на Близькому Сході”, – написав Трамп.

Він також зазначив, що пропозиція Ірану з 10 пунктів є “робочою основою для переговорів”, а “майже всі спірні моменти” вже узгоджені. За словами президента США, двотижневе перемир’я дасть змогу завершити укладення угоди, і “ця давня проблема наближається до вирішення”.

За даними CNN із посиланням на представника Білого дому, Ізраїль також бере участь у двотижневому припиненні ударів по Ірану.

Іран погодився на перемир’я. У заяві від імені Ради національної безпеки Ірану, оприлюдненій главою МЗС Аббасом Аракчі, йдеться, що у разі припинення атак проти країни її армія також зупинить свої операції.

“Протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень”, – зазначено в заяві.

Агентство Tasnim опублікувало розширену версію заяви, у якій Іран заявляє, що досяг усіх військових цілей, “здобув велику перемогу і змусив злочинну Америку прийняти свій план із 10 пунктів”.

“Злий глобальний сіонізм переконав неосвіченого американського президента в тому, що ця війна покінчить з Іраном. Іран і сили спротиву практично повністю знищили американську військову машину в регіоні, завдали нищівних і глибоких ударів по інфраструктурі та об’єктах, які ворог будував і розміщував у регіоні протягом багатьох років для цієї війни, завдали значних втрат злочинній американській армії. І приблизно через 10 днів після початку війни ворог усвідомив, що ніяк не зможе виграти цю війну, почав намагатися зв’язатися з Іраном різними каналами і просити про припинення вогню”, – йдеться у заяві.

Також повідомляється, що 10 квітня в Ісламабаді мають розпочатися переговори між США та Іраном. Вони триватимуть два тижні з можливістю продовження за згодою сторін.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня Трамп уперше пригрозив ударами по енергетиці Ірану через блокування Ормузької протоки, давши 48 годин на виконання вимог. 23 березня він доручив Пентагону відкласти удари на п’ять днів, пославшись на “вдалі та продуктивні” переговори, які в Ірані заперечили.

26 березня Трамп продовжив ультиматум до 6 квітня. 4 квітня він заявив, що в Ірану залишилося 48 годин, “перш ніж на них обрушиться справжнє пекло”, а 7 квітня додав, що “ціла цивілізація загине цієї ночі”.

У відповідь Іран пригрозив ударами по енергетичній, ІТ та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні.