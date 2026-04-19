Чи можуть сни підказувати майбутнє: що кажуть вчені

Сон може впливати на рішення людини і навіть допомогти вчасно виявити хворобу. Водночас наука пояснює такі випадки не містикою, а роботою мозку.

Про це йдеться у матеріалі BBC.

У статті розповідається історія жінки з Гонконгу, якій наснився сон про померлу матір із порадою пройти обстеження. Після цього лікарі виявили у неї рак на ранній стадії, що дозволило успішно вилікуватися.

Реклама

Реклама

Дослідники зазначають, що подібні випадки можуть пояснюватися здатністю мозку відчувати внутрішні процеси організму. Цей механізм називають інтероцепцією — він дозволяє вловлювати зміни в тілі ще до появи очевидних симптомів.

Науковці підкреслюють, що сни найчастіше виникають під час фази швидкого сну (REM), коли активізуються емоційні центри мозку, а логічне мислення приглушується.

Саме тому сновидіння часто виглядають фрагментованими та нелогічними, але водночас можуть відображати переживання і внутрішній стан людини.

Дослідження показують, що сни можуть допомагати опрацьовувати емоції та впливати на поведінку. Наприклад, люди, яким сниться повернення до шкідливих звичок, рідше знову до них повертаються.

Також під час сну мозок може продовжувати працювати над складними завданнями — це підтверджують експерименти, де учасники краще справлялися із завданнями після сновидінь.

Водночас експерти застерігають, що сни не варто сприймати як прямі передбачення майбутнього. Люди схильні запам’ятовувати випадки, коли сон збігся з реальністю, і ігнорувати інші.

Окремо вчені звертають увагу на кошмари: їхня часта поява може бути пов’язана з підвищеним ризиком деяких захворювань, зокрема деменції або хвороби Паркінсона, хоча причини цього зв’язку ще вивчаються.

Фахівці радять звертати увагу на повторювані сни та власні емоції, які вони викликають, але не шукати універсальних значень символів.

У підсумку дослідники наголошують: сни — це складний механізм роботи мозку, який може допомогти краще зрозуміти себе, але не є надійним інструментом для передбачення майбутнього.