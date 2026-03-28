Чому в годині 60 хвилин: пояснення з історії

Сучасна система часу — 24 години в добі, 60 хвилин у годині та 60 секунд у хвилині — має коріння, що сягає тисячоліть. Її основа була закладена ще в давній Месопотамії.

Про це йдеться у матеріалі BBC. Як зазначається, ключову роль у формуванні сучасного вимірювання часу відіграли шумери — одна з найдавніших цивілізацій, які використовували систему числення на основі числа 60.

Саме ця шістдесяткова система стала основою для поділу часу. Число 60 зручне тим, що ділиться на багато цілих чисел, що полегшувало обчислення в торгівлі, астрономії та землеробстві.

Пізніше вавилоняни розвинули цю систему, розбивши добу на частини, які стали прообразом сучасних годин, хвилин і секунд. Водночас стародавні єгиптяни першими почали ділити добу на 24 години.

Попри розвиток різних підходів, саме поєднання цих систем закріпилося і дійшло до наших днів. Сучасна концепція часу остаточно сформувалася значно пізніше — із появою точних механічних, кварцових та атомних годинників.

У XVIII столітті Франція намагалася змінити систему часу, запровадивши десятковий поділ — 10 годин у добі, 100 хвилин у годині. Однак ця система проіснувала лише близько року і не прижилася через складність та незручність.

Сьогодні навіть найточніші атомні годинники, які практично не мають похибки, продовжують використовувати той самий принцип, закладений тисячі років тому.

Як зазначають дослідники, система часу є радше історичним компромісом і результатом розвитку різних цивілізацій, ніж ідеальною математичною моделлю. Однак через свою універсальність і зручність вона залишається незмінною і в сучасному світі.