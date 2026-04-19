        Естонія знову заборонила Фіцо проліт до Москви на 9 травня

        Сергій Бордовський
        19 Квітня 2026 19:53
        читать на русском →
        Роберт Фіцо і Володимир Путін під час зустрічі у Москві. Росія, 22 грудня 2024 року / Фото: Reuters
        Естонія не дозволить використовувати свій повітряний простір для польотів до Росії. Зокрема, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не отримає дозволу на переліт до Москви для участі у параді 9 травня.

        Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

        За його словами, аналогічне рішення Естонія ухвалила і минулого року, і наразі позиція залишається незмінною.

        Цахкна наголосив, що Естонія не дозволить використовувати свій повітряний простір для зміцнення зв’язків із Росією, яка продовжує порушувати міжнародне право та вести агресію проти України і безпеки Європи.

        Він також зазначив, що хоча країни ЄС і НАТО зазвичай дотримуються єдиної процедури погодження польотів для офіційних візитів, це правило не застосовується у випадках, коли йдеться про поїздки до Росії.


