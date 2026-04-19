До -3° і дощі: що чекати від погоди

В Україні 20 квітня очікується хмарна погода з дощами у частині регіонів та заморозками вночі. Синоптики попереджають про небезпечні метеоявища.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом, вночі на крайньому сході та заході місцями пройдуть невеликі дощі, вдень на Правобережжі — помірні, місцями значні опади. У північних областях очікується місцями невеликий дощ, на решті території — без опадів.

Вітер буде переважно північний, на півдні — південний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме 1–6° тепла, однак у північних, східних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту, а на північному сході і в повітрі можливі заморозки 0–3°. Вдень повітря прогріється до 5–10° тепла, на Закарпатті та півдні — до 11–16°.

Синоптики попереджають, що вночі 20 квітня у північних, східних і більшості центральних областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3° — оголошено жовтий рівень небезпечності.

Крім того, 20 квітня на північному сході, а 21–22 квітня у північних, західних і більшості центральних областей можливі заморозки в повітрі 0–3°, що відповідає помаранчевому рівню небезпечності.

У Київській області та столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями: вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Температура по області вночі становитиме 1–6° тепла, вдень — 5–10°, у Києві — 4–6° вночі та 8–10° вдень.

Водночас уночі 20 квітня на Київщині очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3° (жовтий рівень небезпечності), які можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

Також 21–22 квітня в області прогнозують заморозки в повітрі до 0–3° (помаранчевий рівень), а в Києві — заморозки на поверхні ґрунту.