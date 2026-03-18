Довіра до Зеленського знову зросла до 62% — КМІС

Довіра до президента Володимира Зеленського на початку березня зросла до 62% після падіння в лютому. Водночас більшість українців виступають проти проведення виборів до завершення війни.

Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного 1–8 березня 2026 року. За його даними, рівень довіри до президента зріс із 53% у середині лютого до 62%, тоді як частка тих, хто не довіряє, становить 32%.

Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському? / Результати опитування КМІС

Згідно з дослідженням, наприкінці січня довіра до Зеленського була на рівні 61%, однак у лютому вона знизилася. У КМІС зазначають, що падіння могло бути пов’язане з очікуваннями щодо переговорів і відсутністю прогресу.

Станом на початок березня показники фактично повернулися до рівня кінця січня. При цьому лише 28% українців «повністю» довіряють президенту, тоді як 34% — «скоріше» довіряють.

Опитування також показало, що більшість українців не підтримують проведення виборів під час війни. Лише 12% респондентів вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій.

Ще 13% допускають проведення виборів після припинення вогню і отримання гарантій безпеки. Водночас 69% опитаних переконані, що вибори мають відбутися лише після остаточного завершення війни і укладення мирної угоди.

У КМІС зазначають, що така позиція домінує незалежно від рівня довіри до президента, хоча серед тих, хто не довіряє Зеленському, запит на вибори є дещо вищим.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю серед 1003 респондентів на підконтрольній уряду території України.