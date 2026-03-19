Референдум в Італії стане тестом для уряду Мелоні

В Італії 22–23 березня відбудеться референдум щодо реформи судової системи, який стане важливим політичним тестом для уряду прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Як повідомляє Reuters, італійці голосуватимуть за пропозицію розділити кар’єри суддів і прокурорів, а також реформувати Вищу раду магістратури, розділивши її на два органи. Їхніх членів пропонується обирати жеребкуванням, а не шляхом голосування.

Попри технічний характер питання, референдум перетворився на політичне протистояння між урядом, який підтримує варіант «так», і опозицією, що закликає голосувати «ні». При цьому мінімальної явки для визнання результатів не передбачено.

Аналітики зазначають, що більшість виборців голосуватимуть, орієнтуючись на політичні симпатії, а не на зміст реформи. Опитування перед передвиборчим «тихим періодом» показували приблизно рівну підтримку обох таборів, при цьому противники реформи посилювали позиції.

Джорджія Мелоні заявила, що не піде у відставку в разі поразки, що, за оцінками експертів, може зменшити мобілізацію опозиційного електорату.

Водночас перемога опонентів реформи може надати новий імпульс для об’єднання лівоцентристських сил і створити труднощі для правлячої коаліції. Якщо ж реформа буде схвалена, це зміцнить позиції уряду напередодні наступних виборів.

Питання судової системи залишається політично чутливим в Італії ще з часів колишнього прем’єра Сільвіо Берлусконі, який неодноразово звинувачував суддів у політичній упередженості.

Реформа також викликала критику з боку профспілки магістратів, яка вважає, що вона може послабити незалежність судової системи. Уряд натомість заявляє, що зміни спрямовані на підвищення прозорості та ефективності правосуддя.