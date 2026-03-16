Уламки “Ланцета” в центрі Києва могли скинути з “шахеда”: що відомо про ранкову атаку на столицю

16 березня у центрі Києва біля Монумента Незалежності впали уламки БпЛА, попередньо, російського “Ланцета”. Припускають, що фрагменти дрона могли бути навмисно скинуті з «шахеда» або доставлені ближче до столиці іншим дроном.

Як повідомляли аналітики військового порталу Defense Express, дрон, який сьогодні впав поряд із Монументом Незалежності у Києві, може бути ударним безпілотником типу “Ланцет”. Чи був саме цей об’єкт його ціллю, наразі з’ясовується.

На те, що це може бути “Ланцет”, вказують знайдені уламки, зокрема характерне Х-подібне хвостове оперення зі штовхаючим гвинтом. Також оприлюднені фото крила дрона з номером з індексом RF.

Зараз триває аналіз фрагментів безпілотника. За попередніми оцінками, у цьому дроні-камікадзе могли використовувати елементи штучного інтелекту — для автономної навігації, пошуку цілей та удару без зв’язку з оператором.

Уламки російського БпЛА в центрі Києва / Фото: Defense Express

На це, зокрема, може вказувати незвичне маркування у вигляді кольорових кругів. Подібне маркування раніше фіксували на російських автономних дронах V2U, які, як вважається, використовують для групового польоту.

Водночас радник міністра оборони Сергій Флеш заявив, що “жодні “Ланцети” не можуть долетіти до Києва”. За його словами, уламки або фрагменти могли бути навмисно скинуті з “шахедів” як частина інформаційної спеціальної операції.

Волонтер Сергій Стерненко також припустив, що цей дрон могли доставити ближче до Києва за допомогою “шахеда”.

Очевидці, зі свого боку, повідомляють, що дрон був збитий безпосередньо над центром Києва, а пошкодження на землі могли спричинити лише його акумулятори.