        У Києві після масованої атаки із Дніпра дістали російський БпЛА

        Галина Шподарева
        17 Квітня 2026 10:40
        Вилучення російського БпЛА з Дніпра / Фото: Поліція Києва
        Вилучення російського БпЛА з Дніпра / Фото: Поліція Києва

        У Києві після масованої російської атаки, що відбулася 16 квітня, із Дніпра вилучили безпілотник із бойовою частиною. Небезпечну знахідку виявили в Голосіївському районі, боєприпас знешкодили.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Про підозрілий об’єкт повідомив місцевий мешканець. Під час обстеження річки правоохоронці встановили, що у воді перебуває російський БпЛА з бойовою частиною.

        Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан і вилучили його для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

        За попередніми даними, йдеться про безпілотник “Герань-2”, який використовувався під час останньої комбінованої атаки на столицю.

        Нагадаємо, 16 квітня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, унаслідок якої постраждали 58 людей. Відомо про чотирьох загиблих, зокрема 12-річну дитину та жінку в Подільському районі, а також двох охоронців автосалону в Оболонському районі; найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони, пошкоджено житлові будинки, готель, офісний центр, автосалон, заправку та ТРЦ.

        Російський БпЛА у Дніпрі / Фото: Поліція Києва

