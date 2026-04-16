Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 58 людей

У результаті комбінованої атаки РФ на Київ 16 квітня постраждали 58 людей. Близько 25 з них наразі перебувають в лікарнях.

Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок російських ударів.

“Найбільше постраждали Подільський, Оболонський райони. Також є зафіксовані пошкодження та падіння в Деснянському та Шевченківському районах. Є загиблі в Оболонському та в Подільському районах”, — зазначила Поп.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що внаслідок комбінованої атаки РФ загинули четверо людей. Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка – у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.

Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців.

Загалом у Києві пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ.