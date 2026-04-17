        Десять російських БпЛА атакували підприємство на Харківщині, постраждали троє працівників

        Галина Шподарева
        17 Квітня 2026 10:01
        Рятувальники на місці обстрілу / Фото ілюстративне: ДСНС
        17 квітня, близько 00:35, російські військові здійснили масовану дронову атаку на місто Люботин Харківської області. Внаслідок удару постраждали троє працівників місцевого підприємства.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Для удару по підприємству окупанти застосували близько десяти БпЛА “Герань-2”. На місці влучань спалахнула пожежа.

        Поранення дістав 51-річний працівник підприємства. Ще двоє охоронців зазнали гострої реакції на стрес.

        Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

        Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

        Пошкоджені будинки у Люботині / Фото: Харківська обласна прокуратура

