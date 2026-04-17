Десять російських БпЛА атакували підприємство на Харківщині, постраждали троє працівників

17 квітня, близько 00:35, російські військові здійснили масовану дронову атаку на місто Люботин Харківської області. Внаслідок удару постраждали троє працівників місцевого підприємства.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Для удару по підприємству окупанти застосували близько десяти БпЛА “Герань-2”. На місці влучань спалахнула пожежа.
Поранення дістав 51-річний працівник підприємства. Ще двоє охоронців зазнали гострої реакції на стрес.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки та автомобілі.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).