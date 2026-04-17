Росія вдарила по порту та заповіднику на Одещини

Уночі 17 квітня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Одеську область. Внаслідок ударів пошкоджено портову, транспортну та житлову інфраструктуру, однак загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та Адміністрація морських портів України.

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери в порту на Дунаї, а також щонайменше шість приватних житлових будинків та окремі ділянки залізничної інфраструктури.

Реклама

Реклама

На кількох локаціях, зокрема на території Дунайського біосферного заповідника, виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки, на місці працюють відповідні служби та уточнюється масштаб пошкоджень.

Попри обстріли, порт продовжує роботу в штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації.