Київську експосадовицю засудили до семи років ув’язнення за переплати на стільцях і овочерізках

Суд у Києві визнав винною колишню начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА у розтраті бюджетних коштів під час закупівель для шкільних укриттів. Йдеться про переплату понад 460 тис. грн за овочерізки та майже 1,35 млн грн за стільці.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Прізвище засудженої правоохоронці не називають. За даними ЗМІ, йдеться про Ольгу Дроздову.

Встановлено, що під час закупівлі овочерізок посадовиця, відповідальна за проведення тендерів, допустила переплату понад 460 тис. грн. За цим епізодом її визнано винною за ч. 4 ст. 191 КК України та призначено 5 років позбавлення волі з забороною обіймати відповідні посади строком на 3 роки.

Також встановлено, що під час закупівлі стільців для укриттів у школах району управління освіти переплатило майже 1 млн 350 тис. грн. За цим епізодом суд визнав обвинувачену винною за ч. 5 ст. 191 КК України та призначив 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати відповідні посади строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України остаточне покарання визначено у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади строком на 3 роки.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови щодо відшкодування завданих державі збитків.