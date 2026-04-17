Гідрокостюми не допомогли: спробу втечі через Дністер зірвали на старті

Троє жителів Запорізької області намагалися нелегально перетнути кордон через Дністер, однак їх зупинили ще на початку маршруту. Один із чоловіків уже мав подібний досвід — пів року тому його спроба також завершилася невдачею.

Про це повідомили в ДПСУ.

За даними прикордонників, група ретельно підготувалася до втечі за кордон: чоловіки придбали гідрокостюми, гумовий човен і весла, а маршрут обрали в обхід основних доріг і блокпостів. Вони планували дістатися до річки Дністер та переплисти її.

Реклама

Реклама

Втім, реалізувати задум не вдалося — прикордонники Могилів-Подільського загону затримали мандрівників ще на підході до Дністра.

У підсумку замість перетину кордону чоловіки отримали адміністративну статтю.