        Гідрокостюми не допомогли: спробу втечі через Дністер зірвали на старті

        Галина Шподарева
        17 Квітня 2026 12:04
        Затримані при спробі втечі за кордон / Фото: ДПСУ
        Затримані при спробі втечі за кордон / Фото: ДПСУ

        Троє жителів Запорізької області намагалися нелегально перетнути кордон через Дністер, однак їх зупинили ще на початку маршруту. Один із чоловіків уже мав подібний досвід — пів року тому його спроба також завершилася невдачею.

        Про це повідомили в ДПСУ.

        За даними прикордонників, група ретельно підготувалася до втечі за кордон: чоловіки придбали гідрокостюми, гумовий човен і весла, а маршрут обрали в обхід основних доріг і блокпостів. Вони планували дістатися до річки Дністер та переплисти її.

        Втім, реалізувати задум не вдалося — прикордонники Могилів-Подільського загону затримали мандрівників ще на підході до Дністра.

        У підсумку замість перетину кордону чоловіки отримали адміністративну статтю.


