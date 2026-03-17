СБУ викрила “крота” у Держприкордонслужбі, який наводив удари по Одесі

В Одеській області затримали матроса морської охорони Держприкордонслужби, якого підозрюють у співпраці з фсб та коригуванні ударів по Одесі. За даними СБУ, він передавав ворогу координати українських військових об’єктів.

Як повідомили в Службі безпеки України, фігурант виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, які забезпечують протиповітряну оборону міста. Отримані дані російські військові планували використати для підготовки нових атак в обхід української ППО.

Серед основних цілей ворога були місця зосередження українських військових, залучених до бойових дій на південному напрямку. За матеріалами слідства, агент пересувався містом на таксі та приховано фотографував військові об’єкти на телефон.

Його затримали «на гарячому» під час фіксації фасаду одного з військових об’єктів, по якому росіяни планували ракетний удар. Як встановило розслідування, матрос був завербований фсб через Telegram-канали, де шукав швидкий заробіток.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.