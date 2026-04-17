Окупанти вдарили дронами по Запоріжжю: спалахнули пожежі, є постраждалі

17 квітня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу є поранені, пошкоджено житлові будинки та виникли пожежі в різних районах міста.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередніми даними, внаслідок атаки зазнали поранень чоловік та 60-річна жінка. Медики надають постраждалим допомогу.
Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки в трьох районах Запоріжжя. Сталися загоряння автомобілів.
На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків.