        Окупанти вдарили дронами по Запоріжжю: спалахнули пожежі, є постраждалі

        Галина Шподарева
        17 Квітня 2026 11:49
        читать на русском →
        Наслідки дронової атаки на Запоріжжя 17 квітня / Фото: Запорізька ОВА
        17 квітня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу є поранені, пошкоджено житлові будинки та виникли пожежі в різних районах міста.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        За попередніми даними, внаслідок атаки зазнали поранень чоловік та 60-річна жінка. Медики надають постраждалим допомогу.

        Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки в трьох районах Запоріжжя. Сталися загоряння автомобілів.

        На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків.

        Пошкоджені обстрілами будинки у Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА

        ТОП-новини

        Останні новини

