У Дніпрі вже двоє поранених внаслідок російської атаки

Вранці 17 квітня росіяни завдали ударів по Дніпру. Постраждали двоє чоловіків. Пошкоджено громадський транспорт та будівлі підприємства.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки пошкоджено транспортне підприємство, багатоповерхівка та комерційне приміщення. За даними ОВА, постраждалому внаслідок атаки чоловіку 29 років, він лікуватиметься амбулаторно.

Згодом стало відомо про ще одного пораненого – 28-річного постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, внаслідок ранкових ударів пошкоджено пʼять тролейбусів, майстерню з обслуговування громадського електротранспорту та контактні опори на кількох вулицях.

“Знадобилося близько години, аби поновити вихід тролейбусів на маршрути. Зараз усе працює в нормальному режимі”, – йдеться в повідомленні.