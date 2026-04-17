        Стрілянина у школі на Закарпатті: підозрюваний у теракті підліток назвав мотиви вчинку

        Галина Шподарева
        17 Квітня 2026 10:17
        Затримання школяра, який стріляв у однокласника / Фото: Закарпатська обласна прокуратура
        Підліток, який відкрив вогонь у школі міста Чоп Закарпатської області 16 квітня, міг діяти під впливом і психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через месенджер після знайомства в онлайн-грі. Стрілянину розслідують як терористичний акт.

        Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

        За даними поліції, напередодні вранці 15-річний учень здійснив кілька пострілів із пістолета, внаслідок чого його однокласник дістав незначну травму. Як уточнили в прокуратурі, постраждалого оглянули медики та госпіталізували. За їхніми висновками, дитина перебуває в безпеці, загрози життю та здоров’ю немає. Інші учні не постраждали. Відразу після події близько 250 дітей було евакуйовано, а школу оглянули вибухотехніки.

        Реклама
        Реклама

        Стрілець втік, проте невдовзі його затримали патрульні. За даними поліції, підліток міг діяти під впливом і психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через месенджер після знайомства в онлайн-грі.

        “Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог”, — розповіли в поліції.

        Встановлено, що пістолет, з якого стріляв затриманий, був шумовим, переробленим під вогнепальну зброю.

        Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Правоохоронці перевіряють канали комунікації та встановлюють осіб, причетних до організації теракту.

        Місце стрілянини у школі на Закарпатті / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

