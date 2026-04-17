Стрілянина у школі на Закарпатті: підозрюваний у теракті підліток назвав мотиви вчинку

Підліток, який відкрив вогонь у школі міста Чоп Закарпатської області 16 квітня, міг діяти під впливом і психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через месенджер після знайомства в онлайн-грі. Стрілянину розслідують як терористичний акт.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

За даними поліції, напередодні вранці 15-річний учень здійснив кілька пострілів із пістолета, внаслідок чого його однокласник дістав незначну травму. Як уточнили в прокуратурі, постраждалого оглянули медики та госпіталізували. За їхніми висновками, дитина перебуває в безпеці, загрози життю та здоров’ю немає. Інші учні не постраждали. Відразу після події близько 250 дітей було евакуйовано, а школу оглянули вибухотехніки.

Реклама

Реклама

Стрілець втік, проте невдовзі його затримали патрульні. За даними поліції, підліток міг діяти під впливом і психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через месенджер після знайомства в онлайн-грі.

“Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог”, — розповіли в поліції.

Встановлено, що пістолет, з якого стріляв затриманий, був шумовим, переробленим під вогнепальну зброю.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Правоохоронці перевіряють канали комунікації та встановлюють осіб, причетних до організації теракту.