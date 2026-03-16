У Харкові побили та поставили на коліна підлітка через схвальний вислів про РФ: що кажуть в поліції

У центрі Харкова група підлітків побила хлопця через слова “Росія – топ”. Юнака примусили на колінах співати гімн України.

Про інцидент повідомляють у соцмережах.

Сутичка між підлітками сталася у понеділок, 16 березня, біля ТРЦ “Нікольський”. Поліція вже розпочала перевірку.

Реклама

Реклама

Як повідомили в ГУНП в Харківській області, правоохоронці перевіряють інформацію щодо ймовірних протиправних дій стосовно підлітка.

Публікація, де група молодиків застосовує фізичну силу до неповнолітнього, була виявлена 16 березня під час моніторингу соціальних мереж.

Інформацію зареєстровано у встановленому законом порядку. Наразі вживаються заходи щодо встановлення учасників події.