У Харкові російські БпЛА пошкодили будинки та перебили газогін, є постраждалі

У Харкові внаслідок атаки російських дронів у ніч на 16 квітня постраждали двоє людей. Є пошкодження в кількох районах, спалахнули пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Уночі влучання російських БпЛА зафіксовані у двох районах Харкова – Індустріальному та Немишлянському. Зранку окупанти завдали удару й по Салтівському району.

В Індустріальному районі внаслідок вибуху зайнявся легковий автомобіль. Попередньо, без постраждалих.

У Немишлянському районі сталося влучання у проїзну частину. Пошкоджено вікна п’яти приватних будинків та газової мережі. За медичною допомогою звернулись двоє людей.

“Внаслідок падіння ворожого дрону на дорогу, пошкоджено кілька приватних будинків, перебито газогін”, – уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

Вже вранці російський БпЛА влучив біля багатоповерхівок у Салтівському районі.

“На місці удару горить приватний будинок, є постраждалі”, – йдеться в повідомленні.