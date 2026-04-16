        У Харкові російські БпЛА пошкодили будинки та перебили газогін, є постраждалі

        Галина Шподарева
        16 Квітня 2026 08:10
        Рятувальники на місці обстрілу у Харкові / Фото: ДСНС
        У Харкові внаслідок атаки російських дронів у ніч на 16 квітня постраждали двоє людей. Є пошкодження в кількох районах, спалахнули пожежі.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Уночі влучання російських БпЛА зафіксовані у двох районах Харкова – Індустріальному та Немишлянському. Зранку окупанти завдали удару й по Салтівському району.

        Реклама
        Реклама

        В Індустріальному районі внаслідок вибуху зайнявся легковий автомобіль. Попередньо, без постраждалих.

        У Немишлянському районі сталося влучання у проїзну частину. Пошкоджено вікна п’яти приватних будинків та газової мережі. За медичною допомогою звернулись двоє людей.

        “Внаслідок падіння ворожого дрону на дорогу, пошкоджено кілька приватних будинків, перебито газогін”, – уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

        Вже вранці російський БпЛА влучив біля багатоповерхівок у Салтівському районі.

        “На місці удару горить приватний будинок, є постраждалі”, – йдеться в повідомленні.

        Знищена внаслідок обстрілу автівка у Харкові / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

