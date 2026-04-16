        Стрілянина у школі на Закарпатті: підліток відкрив вогонь на уроці

        Галина Шподарева
        16 Квітня 2026 10:41
        Затриманий школяр, який стріляв у однокласника / Фото: Поліція Закарпаття
        16 квітня на Закарпатті під час уроку школяр дістав пістолет і відкрив вогонь по однокласнику. Після цього неповнолітній втік, згодом його вдалося затримати.  

        Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

        Постріли у закарпатській школі пролунали сьогодні близько 9:30. Учень 9 класу здійснив два постріли, влучивши в однокласника.

        “Після цього хлопець втік у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські затримали хлопця”, – розповіли в поліції.

        Медики оглянули постраждалого, загрози його життю та здоров’ю немає. Поліцейські вилучили пістолет, попередньо – травматичний.

        Наразі на місці працюють слідчі та ювенальні поліцейські, встановлюються всі обставини події, зокрема, звідки в неповнолітнього зброя. Вирішується питання правової кваліфікації.

        На Закарпатті школяр стріляв у однокласника / Фото: Поліція Закарпаття

