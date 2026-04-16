Стрілянина у школі на Закарпатті: підліток відкрив вогонь на уроці

16 квітня на Закарпатті під час уроку школяр дістав пістолет і відкрив вогонь по однокласнику. Після цього неповнолітній втік, згодом його вдалося затримати.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Постріли у закарпатській школі пролунали сьогодні близько 9:30. Учень 9 класу здійснив два постріли, влучивши в однокласника.

“Після цього хлопець втік у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські затримали хлопця”, – розповіли в поліції.

Медики оглянули постраждалого, загрози його життю та здоров’ю немає. Поліцейські вилучили пістолет, попередньо – травматичний.

Наразі на місці працюють слідчі та ювенальні поліцейські, встановлюються всі обставини події, зокрема, звідки в неповнолітнього зброя. Вирішується питання правової кваліфікації.