Про примусову мобілізацію депутатів не йдеться: Арахамія пояснив заяву Зеленського

У фракції “Слуга народу” заявили, що слова президента Володимира Зеленського про мобілізацію народних депутатів були неправильно інтерпретовані. Йшлося про можливі законодавчі зміни, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями, а не про примусову мобілізацію народних обранців.

Про це пише Українська правда з посиланням на лідера фракції “Слуга народу” Давида Арахамію.

За його словами, висловлювання президента було вирвано з контексту.

“З цього приводу є вкрай важливий нюанс. Є те, що сказав президент, а є певні уривки, слова, які були довільно інтерпретовані. Ми ознайомилися зі словами президента повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України. Ми про це говорили багато разів, що зараз в Україні ти або працюєш, сплачуєш податки, приносиш користь обороні, або стоїш в обороні на фронті”, — сказав Арахамія.

За його словами, багато народних депутатів розуміють цю ситуацію і дехто висловлював бажання приєднатися до Збройних сил України, однак законодавство цього не дозволяє. За його словами, є депутати, які співпрацюють з окремими підрозділами та виконують там певну роботу, але у дні пленарних засідань вони перебувають у Верховній Раді. Водночас юридично вони залишаються народними депутатами, а не військовослужбовцями.

Арахамія зазначив, що саме це й мав на увазі президент — готовність обговорити з парламентом можливі зміни до законодавства, які дозволять депутатам офіційно проходити військову службу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що під час спілкування із журналістами президент Володимир Зеленський коментував кризу у Верховній Раді та зазначив, що депутатам доведеться працювати, інакше він готовий ініціювати перегляд змін до мобілізації, щоб вони могли воювати.