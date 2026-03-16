“Не наша війна”: Німеччина не направлятиме кораблі до Ормузької протоки на вимогу Трампа

Німеччина не планує брати участі у військовій операції в Ормузькій протоці, попри заклики президента США Дональда Трампа. У Берліні заявили, що готові підтримувати дипломатичні зусилля для забезпечення безпечного судноплавства.

Про це 16 березня заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі зі своїм латвійським колегою в Берліні, пише Deutsche Welle.

За його словами, Німеччина не має наміру долучатися до військової операції в Ормузькій протоці, яку пропонує Вашингтон.

“Що Дональд Трамп очікує від кількох європейських фрегатів в Ормузькій протоці, чого не може зробити потужний флот США. Це не наша війна, ми її не починали”, — наголосив Пісторіус.

Він також зазначив, що операція США та Ізраїлю проти Ірану почалася без будь-яких консультацій.

Міністр відкинув і попередження Дональда Трампа про те, що НАТО може чекати «дуже похмуре майбутнє», якщо союзники не підтримають США. На його думку, Альянс не розпадеться через такі розбіжності.

Раніше Дональд Трамп заявив, що очікує від союзників допомоги у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Він висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші країни направлять військові кораблі для захисту морських шляхів.

Глава Білого дому також попередив, що НАТО може чекати дуже похмуре майбутнє, якщо союзники США не допоможуть розблокувати Ормузьку протоку.

“Якщо не буде відповіді або якщо відповідь буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО”, — заявив Трамп.

За його словами, союзники можуть направити мінні тральщики, яких у Європи більше, ніж у США. Крім того, він пропонує залучити європейські спецпідрозділи або інші військові сили для протидії силам Ірану, які створюють “проблеми” у Перській затоці за допомогою дронів і морських мін.