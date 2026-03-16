Суддя, який претендує на посаду у ВАКС, підбурював дати хабар 30 тис. доларів, — НАБУ

Суддю з Луганщини викрили на підбурюванні до надання хабаря у 30 тисяч доларів. Гроші мали передати судді Солом’янського районного суду Києва за виправдувальний вирок.

Про це повідомили в НАБУ.

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили суддю з Луганщини, якого відрядили до одного із судів Чернівецької області, на підбурюванні до надання хабаря.

Ім’я підозрюваного в НАБУ не називають. За даними Центру протидії корупції, йдеться про суддю Івана Посохова, який наразі бере участь у конкурсі на суддю Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, підозрюваний схиляв адвоката передати 30 тисяч доларів судді Солом’янського районного суду міста Києва. За ці кошти суддя мав винести виправдувальний вирок у справі щодо особи, яку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці також перевіряють причетність до злочину інших осіб.