Стрімке подорожчання бензину і дизеля: АМКУ розслідує можливу змову мереж АЗС

Після стрибка роздрібних цін на бензин А-95 та дизельне пальне на автозаправках України антимонопольний комітет розпочав перевірку можливих антиконкурентних узгоджених дій операторів ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Антимонопольного комітету України на запит.

На початку березня 2026 року на ринку зафіксували різке підвищення роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне пальне у більшості мереж АЗС. У зв’язку з цим АМКУ направив операторам автозаправних станцій вимоги надати пояснення, розрахунки та документи, які обґрунтовують таке подорожчання.

Попередній аналіз показав, що на ціни могли вплинути кілька факторів, зокрема ситуація на міжнародних ринках, різке зростання попиту, скорочення пропозиції, податки, логістика та курс валют.

Водночас у комітеті зазначили, що наявність цих факторів сама по собі не виключає можливості змови учасників ринку.

9 березня АМКУ офіційно розпочав розгляд справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій. Перелік мереж-відповідачів наразі визначають за результатами подальшого опрацювання матеріалів.

У разі доведення порушення законодавства про захист економічної конкуренції компаніям можуть загрожувати штрафи до 10% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік. Також комітет може надати обов’язкові для розгляду рекомендації.

Сьогодні, 16 березня, уряд провів нараду з операторами паливного ринку.

“Представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень. Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу”, — повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Водночас Свириденко доручила керівництву АМКУ та Держпродспоживслужби продовжити спостерігати за цінами на українському ринку і реагувати у разі порушень, не перешкоджаючи при цьому роботі бізнесу.