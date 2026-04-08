Ціни на пальне зростають — у деяких мережах дизель вже по 97 грн: що кажуть в Антимонопольному комітеті

Ціни на дизельне пальне станом на 8 квітня в Україні продовжують зростати. У деяких мережах вартість уже сягнула 97 грн за літр. Водночас Антимонопольний комітет України не виявив змови операторів АЗС.

Про це пише РБК-Україна.

Порівняно з попередньою добою, у мережі OKKO зросла вартість дизельного пального: стандартне ДП Євро — до 93,90 грн (+1,90 грн), брендове ДП Pulls — до 96,90 грн (+1,90 грн).

У мережі WOG дизель подорожчав ще більше — на 2,10 грн. ДП Євро-5 коштує 94,00 грн, а ДП Mustang — 97,00 грн.

Інші види пального в цих мережах залишилися без змін.

Водночас мережа “Укрнафта” зберігає найнижчі ціни: А-95 — 69,90 грн, дизельне пальне — 87,90 грн.

Тим часом Антимонопольний комітет України проаналізував стрімке зростання цін на пальне. Проте змови між учасниками ринку не виявлено.

“Усі без виключення оператори АЗС зазначають, що їх продажі й відповідно їх рентабельність відчутно знизились, тому вони самі зацікавлені, та готові знизити ціни”, – сказав голова АМКУ Павло Кириленко під час виступу у Верховній Раді.

Водночас зафіксовано зростання попиту на бензин і дизель та скорочення їх пропозиції. Також серед причин здорожчання названо збільшення вартості нафтопродуктів і очікування подальшого зростання собівартості.

“Наразі Антимонопольним комітетом на підставі вже отриманих даних станом на сьогодні не зафіксовано доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін”, – додав глава АМКУ.

Додатковими факторами стали підвищення логістичних витрат, митних платежів та коливання валютного курсу. Кириленко наголосив, що ринок пального в Україні є нерегульованим, а ціни формуються ринковим шляхом.