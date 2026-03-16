        З 17 березня в Україні починається похолодання: де очікувати найнижчих температур

        Галина Шподарева
        16 Березня 2026 22:34
        Першоцвіт у харківському Центральному парку / Фото: t.me/park_ua
        У вівторок, 17 березня, в Україні очікується різниця температур залежно від регіону: найпрохолодніше буде на сході, а найтепліше — на заході країни. У більшості областей опадів не прогнозують, хоча місцями можливі невеликі дощі.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        Вже завтра відчутно холодніше буде у східній частині України, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Там удень температура становитиме +4…+8 °C.

        Найтепліша погода очікується у західних областях — вдень прогнозують +10…+16 °C.

        На решті території України протягом дня температура повітря становитиме +8…+11 °C.

        “Хоча й завтра не аж так тепло, проте вітер обіцяє бути тихим, тому може бути затишно на вулиці, якщо правильно одягнутися. Починають потроху з’являтися дощі — завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях”, — написала Діденко.

        Водночас у більшості областей збережеться суха погода та сонячне небо.

        У Києві 17 березня очікується свіжа, суха і сонячна погода. Найближчої ночі температура опуститься до близько 0 °C, на околицях можливі до -2 °C, вдень повітря прогріється до +7…+9 °C.

        За прогнозом синоптиків, найближчий тиждень в Україні буде прохолодним, а потепління очікується приблизно за тиждень — близько 23 березня.

        Погодна мапа України на 17 березня / Фото: Укргідрометцентр

