З 17 березня в Україні починається похолодання: де очікувати найнижчих температур

У вівторок, 17 березня, в Україні очікується різниця температур залежно від регіону: найпрохолодніше буде на сході, а найтепліше — на заході країни. У більшості областей опадів не прогнозують, хоча місцями можливі невеликі дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вже завтра відчутно холодніше буде у східній частині України, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Там удень температура становитиме +4…+8 °C.

Найтепліша погода очікується у західних областях — вдень прогнозують +10…+16 °C.

На решті території України протягом дня температура повітря становитиме +8…+11 °C.

“Хоча й завтра не аж так тепло, проте вітер обіцяє бути тихим, тому може бути затишно на вулиці, якщо правильно одягнутися. Починають потроху з’являтися дощі — завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях”, — написала Діденко.

Водночас у більшості областей збережеться суха погода та сонячне небо.

У Києві 17 березня очікується свіжа, суха і сонячна погода. Найближчої ночі температура опуститься до близько 0 °C, на околицях можливі до -2 °C, вдень повітря прогріється до +7…+9 °C.

За прогнозом синоптиків, найближчий тиждень в Україні буде прохолодним, а потепління очікується приблизно за тиждень — близько 23 березня.