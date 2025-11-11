Затримано п’ятьох учасників справи про корупцію у сфері енергетики, — НАБУ

До складу злочинної організації, діяльність якої НАБУ та САП задокументували під час масштабної спецоперації “Мідас”, входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен та інші учасники.

Про це повідомили в НАБУ.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

За даними слідства, зловмисники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ “НАЕК “Енергоатом”.

У НАБУ повідомили про затримання п’ятьох підозрюваних. Про підозру повідомлено сімом членам злочинної організації, серед яких:

бізнесмен – керівник злочинної організації;

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “Енергоатом”;

чотири особи – “працівники” бек-офісу з легалізації коштів.

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

“Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву “шлагбаум”. Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн доларів”, – розповіли в НАБУ.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.