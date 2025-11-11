Правоохоронці організували схему втечі військових за кордон

У Запоріжжі співробітники Держприкордонслужби спільно з ДБР, СБУ, Нацполіцією та прокуратурою викрили групу, яка організовувала незаконний виїзд військовослужбовців за межі України. За даними слідства, схему створив і координував правоохоронець разом із колегою та двома цивільними.

Учасники групи виготовляли та продавали підроблені документи для перетину кордону. Їхні «послуги» пропонували військовим по всій території країни. Вартість залежала від складності та становила до 20 тисяч доларів США.

Під час останньої оборудки зловмисники отримали 13 тисяч доларів, однак були затримані. Під час обшуків вилучено близько 130 тисяч доларів готівки, документи та техніку з доказами протиправної діяльності.

Реклама

Реклама

Усім членам групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон та пособництві у дезертирстві (ч. 3 ст. 332 та ч. 4 ст. 408 ККУ). Трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває.