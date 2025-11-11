Військовий літак Туреччини розбився у Грузії, на борту перебували щонайменше 20 людей

Сьогодні, 11 листопада, військово-транспортний літак Туреччини C-130, на борту якого перебувало щонайменше 20 людей, зазнав аварії в Грузії після вильоту з Азербайджану.

Про це пише Reuters.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що на борту перебували 20 турецьких військових, зокрема екіпаж літака, однак не уточнило, чи були пасажири інших національностей.

Реклама

Реклама

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що його грузинський колега Ґела Ґеладзе дістався місця катастрофи літака C-130 і що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, його канцелярія та Міністерство оборони не повідомили, що стало причиною катастрофи, і не уточнили кількість жертв. Місцеві ЗМІ зазначили, що на борту американського літака перебували як турецькі, так і азербайджанські військові, але не назвали кількості.

Посол США в Туреччині Том Барак написав у соцмережі X, що “глибоко засмучений сьогоднішньою трагічною аварією літака Збройних сил Туреччини”, висловивши співчуття родинам загиблих і заявивши, що Сполучені Штати “виявляють солідарність з нашими турецькими союзниками”.

Грузинське агентство Interpress із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що інцидент розслідується за статтею кримінального кодексу, яка стосується повітряного транспорту та загибелі людей.