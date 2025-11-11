Третя річниця звільнення: Зеленський відвідав Херсон

Сьогодні, 11 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон – у третю річницю звільнення від російської окупації.

Біля стели при в’їзді у Херсон Володимир Зеленський записав відеозвернення.

“Окупанти втекли звідси, і ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулися в місто. Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсона, кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз”, – сказав Зеленський.

Реклама

Реклама

Зеленський провів нараду, присвячену безпеці. Також президент нагородив жителів Херсона – волонтерів, лікарів, рятувальників, поліцейських та інших наших захисників міста.

“Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, “Птахи Мадяра” й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Важливо все це реалізувати”, – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський відвідав лікарню в Херсоні / Фото: Офіс президента

Також президент як відвідав одну з міських лікарень, у якій через постійні обстріли частина відділень та реанімація, перенесено під землю. У місті вже 11 медзакладів працюють в укриттях.

Нагадаємо, з лютого по березень 2022 року росіянам вдалося окупувати Херсон та значну частину області. У листопаді ЗСУ деокупували правобережну частину Херсонщини та обласний центр. Відтоді російська армія не припиняє обстріли Херсона та інших населених пунктів області.