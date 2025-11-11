        Суспільство

        Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ в Оренбурзькій області РФ

        Галина Шподарева
        11 Листопада 2025 17:19
        читать на русском →
        Дим на НПЗ в Оренбурзькій області в Росії / Фото: Генштаб ЗСУ
        Сьогодні, 11 листопада, підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу “Орскнєфтєоргсінтез” в Оренбурзькій області в Росії.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Зафіксовано вибухи та пожежу на території НПЗ. За попередньою інформацією, уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються.

        Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо.

        “Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії”, – йдеться в повідомленні Генштабу.


