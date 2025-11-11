Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ в Оренбурзькій області РФ

Сьогодні, 11 листопада, підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу “Орскнєфтєоргсінтез” в Оренбурзькій області в Росії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території НПЗ. За попередньою інформацією, уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються.

Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо.

“Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії”, – йдеться в повідомленні Генштабу.