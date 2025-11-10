Третій удар за місяць — ССО уразили нафтобазу “Гвардійська” в Криму (відео)

Підрозділи Сил спеціальних операцій у ніч на 10 листопада поцілили безпілотниками в насосну станцію на території нафтобази “Гвардійська” у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили у Силах Спеціальних Операцій ЗС України.
“Це вже третє успішне ураження об’єкта Силами спеціальних операцій менше ніж за місяць”, – зазначили в ССО.
Нафтобаза “Гвардійська” є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму.
Підприємство бере участь у забезпеченні військових об’єктів і транспорту російської армії.