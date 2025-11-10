Високий суд Англії постановив стягнути з Коломойського і Боголюбова $3 млрд на користь ПриватБанку

У Запоріжжі в лікарні пролунав вибух: є поранений

Третій удар за місяць — ССО уразили нафтобазу “Гвардійська” в Криму (відео)

У Києві затримали підозрюваного у справі про розтрату понад 5,8 млрд гривень “Укртатнафти”

“Це вже третє успішне ураження об’єкта Силами спеціальних операцій менше ніж за місяць”, – зазначили в ССО.

Про це повідомили у Силах Спеціальних Операцій ЗС України .

Підрозділи Сил спеціальних операцій у ніч на 10 листопада поцілили безпілотниками в насосну станцію на території нафтобази “Гвардійська” у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму.