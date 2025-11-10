        Суспільство

        Третій удар за місяць — ССО уразили нафтобазу “Гвардійська” в Криму (відео)

        Галина Шподарева
        10 Листопада 2025 16:25
        Дим в районі нафтобази у Гвардійському / Фото архівне: Telegram-канал "Кримський вітер"
        Підрозділи Сил спеціальних операцій у ніч на 10 листопада поцілили безпілотниками в насосну станцію на території нафтобази “Гвардійська” у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму.

        Про це повідомили у Силах Спеціальних Операцій ЗС України.

        “Це вже третє успішне ураження об’єкта Силами спеціальних операцій менше ніж за місяць”, – зазначили в ССО.

        Нафтобаза “Гвардійська” є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму.

        Підприємство бере участь у забезпеченні військових об’єктів і транспорту російської армії.


