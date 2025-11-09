Генштаб: 141 бойове зіткнення на фронті станом на 16:00

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на основних напрямках фронту. Станом на 16:00 зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Під ворожим вогнем опинилися громади кількох населених пунктів Сумської області, зокрема Бояро-Лежачі, Бобилівка та Біла Береза, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили дві атаки, ще один бій триває. Окупанти завдали авіаударів та здійснили понад 70 обстрілів.

Реклама

Реклама

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів намагався просунутися біля Вовчанська та Бологівки – чотири бої тривають.

На Куп’янському та Лиманському напрямках тривають запеклі бої: ворог намагався атакувати біля Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки, Твердохлібового та інших населених пунктів.

На Слов’янському та Краматорському напрямках усі атаки ворога відбито.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 19 штурмових спроб, бої тривають у семи локаціях.

Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку: від початку доби окупанти здійснили 60 спроб прорвати оборону. 37 атак уже відбито, бої тривають.

На Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках також тривають активні бойові дії.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.