НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетичній сфері

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації, учасники якої впливали на діяльність державних енергетичних підприємств, зокрема «Енергоатому», та систематично отримували неправомірну вигоду від його контрагентів.

За даними слідства, до складу організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Їх підозрюють у впливі на кадрові рішення й закупівлі в «Енергоатомі», а також у побудові схеми отримання «відкатів» від підрядників підприємства у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.

Зокрема контрагентам нав’язували умови сплати неправомірної вигоди за уникнення блокування платежів або втрати статусу постачальника. У НАБУ зазначають, що фактичне управління стратегічним підприємством із доходом понад 200 млрд грн здійснювали сторонні особи без офіційних повноважень.

Для легалізації отриманих коштів використовувався окремий офіс у центрі Києва, де велася «чорна бухгалтерія» та організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Загальний обсяг операцій, зафіксованих у ході розслідування, становить близько 100 млн доларів.

Наразі затримано п’ятьох осіб у порядку ст. 208 КПК України. Сімом учасникам повідомлено про підозру, серед них:

бізнесмен, якого слідство вважає керівником організації;

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому»;

четверо осіб, відповідальних за легалізацію коштів.

За ухвалами суду проведено понад 70 обшуків, вилучено документи та готівку.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Розслідування триває, детективи встановлюють інших причетних до схеми.