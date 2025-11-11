Сили оборони вдарили по Саратовському НПЗ, нафтотерміналу у Феодосії та об’єктах на окупованій Донеччині

Сили оборони України у ніч на 11 листопада здійснили низку ударів по ключових об’єктах воєнно-економічної інфраструктури росії та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, було уражено Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області. Підприємство виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазут та інші компоненти, які використовуються для забезпечення російської армії. Після серії вибухів на території заводу спостерігалася масштабна пожежа. Дані про пошкодження уточнюються.

Крім того, українські сили завдали удару по нафтотерміналу у Феодосії (АТ «Морской нєфтяной тєрмінал») на території тимчасово окупованого Криму. Об’єкт є важливим вузлом для постачання пального морським шляхом на півострів та на окуповані райони півдня України. Потрапляння зафіксовано в резервуари з паливом. Масштаби збитків встановлюються.

Реклама

Реклама

Також на тимчасово окупованій частині Донеччини українські сили вразили склад матеріально-технічного забезпечення загарбників у Донецьку та район зосередження живої сили противника в районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли цілей, результати уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують системно знижувати воєнний потенціал росії, руйнуючи логістику та інфраструктуру, яка забезпечує агресію проти України.