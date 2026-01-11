Підрозділи “deep strike” показали, як знищили бурові платформи “Лукойлу” в Каспійському морі

У ніч на 11 січня Сили спеціальних операцій уразили три бурові установки в акваторії Каспійського моря. Платформи використовувалися для забезпечення паливом армії противника.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

У ніч на 11 січня 2026 року підрозділи «deep strike» ССО здійснили ураження бурових установок корпорації Лукойл в акваторії Каспійського моря.

Серед уражених цілей — льодостійкі стаціонарні платформи імені В. Філановського, Юрія Корчагіна та Валерія Грайфера. Зазначається, що ці платформи використовувалися для забезпечення паливом армії противника.

У ССО наголосили, що Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України.