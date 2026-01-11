        Події

        Підрозділи “deep strike” показали, як знищили бурові платформи “Лукойлу” в Каспійському морі

        Сергій Бордовський
        11 Січня 2026 16:59
        читать на русском →

        У ніч на 11 січня Сили спеціальних операцій уразили три бурові установки в акваторії Каспійського моря. Платформи використовувалися для забезпечення паливом армії противника.

        Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

        У ніч на 11 січня 2026 року підрозділи «deep strike» ССО здійснили ураження бурових установок корпорації Лукойл в акваторії Каспійського моря.

        Реклама
        Реклама

        Серед уражених цілей — льодостійкі стаціонарні платформи імені В. Філановського, Юрія Корчагіна та Валерія Грайфера. Зазначається, що ці платформи використовувалися для забезпечення паливом армії противника.

        У ССО наголосили, що Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини