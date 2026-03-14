        Іскандер, РЛС “Небо-У” та С-300: сили оборони уразили ракетні й радіолокаційні системи РФ

        Сергій Бордовський
        14 Березня 2026 14:25
        Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
        У ніч на 14 березня Сили оборони України уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», радіолокаційні станції та командно-спостережні пункти російських військ. Удари завдали на тимчасово окупованих територіях Криму та Донеччини.

        Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

        За даними військових, у межах зниження бойового потенціалу російських військ українські підрозділи завдали удару по району зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника, озброєної оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер», у районі Курортного.

        Також було уражено пускову установку ОТРК «Іскандер» поблизу Вишневого у тимчасово окупованому Криму.

        Крім того, українські військові завдали ударів по засобах протиповітряної оборони РФ.

        Зокрема, уражено радіолокаційну станцію «Небо-У» у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму, а також радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового в тимчасово окупованій частині Донецької області.

        Також українські військові уразили низку командно-спостережних пунктів російських військ.

        Серед них — командно-спостережний пункт підрозділу безпілотників у районі Вуглегірська, а також пункти управління у районах Графського та Керменчика на тимчасово окупованій території Донецької області.

        У Генштабі зазначили, що масштаби завданих збитків і втрати противника уточнюються.


