Іскандер, РЛС “Небо-У” та С-300: сили оборони уразили ракетні й радіолокаційні системи РФ

У ніч на 14 березня Сили оборони України уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», радіолокаційні станції та командно-спостережні пункти російських військ. Удари завдали на тимчасово окупованих територіях Криму та Донеччини.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, у межах зниження бойового потенціалу російських військ українські підрозділи завдали удару по району зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника, озброєної оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер», у районі Курортного.

Також було уражено пускову установку ОТРК «Іскандер» поблизу Вишневого у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, українські військові завдали ударів по засобах протиповітряної оборони РФ.

Зокрема, уражено радіолокаційну станцію «Небо-У» у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму, а також радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового в тимчасово окупованій частині Донецької області.

Також українські військові уразили низку командно-спостережних пунктів російських військ.

Серед них — командно-спостережний пункт підрозділу безпілотників у районі Вуглегірська, а також пункти управління у районах Графського та Керменчика на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Генштабі зазначили, що масштаби завданих збитків і втрати противника уточнюються.