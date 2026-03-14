ГУР уразило два військові судна РФ біля Керченської переправи

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України уразили два військові судна Росії. Операцію провели в ніч на 14 березня.

Уражено пором «Славянін» і пошкоджено судно «Авангард» / Фото: ГУР

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, у ніч з 13 на 14 березня підрозділи Департаменту активних дій ГУР завдали ударів по двох військових суднах держави-агресора.

Унаслідок операції з ладу виведено залізничний пором «Славянін», а також пошкоджено судно «Авангард», які Росія використовувала у війні проти України.

У ГУР зазначили, що ці судна були ключовими елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали важливу роль у морській військовій логістиці Росії, зокрема для транспортування зброї, військової техніки та боєприпасів.

Крім того, у межах операції спецпризначенці воєнної розвідки разом з іншими складовими Сил оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту «Кавказ» у Краснодарському краї Росії.

За даними ГУР, цей порт Росія використовує для забезпечення військових операцій проти України.