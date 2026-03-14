ЗСУ уразили військовий аеродром “Майкоп” у Росії

Сили оборони України уразили інфраструктуру військового аеродрому «Майкоп» у Республіці Адигея Росії. Також підтверджено результати удару по підприємству російського воєнно-промислового комплексу «Кремній Ел» у Брянську.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, удар по інфраструктурі аеродрому «Майкоп» було завдано в межах протидії застосуванню оперативно-тактичної авіації противника. За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

Крім того, Генштаб уточнив результати ураження підприємства воєнно-промислового комплексу Росії «Кремній Ел» у Брянську.

Зокрема, було уражено основний виробничий корпус підприємства, де виготовляли інтегральні мікросхеми для балістичних, крилатих і зенітних ракет різних типів.

Унаслідок удару на підприємстві виникла пожежа площею близько 1000 квадратних метрів, після чого сталося руйнування даху виробничого корпусу.

Також було уражено складське приміщення, де зберігалися компоненти для виробництва мікросхем. Площа пожежі там становила близько 400 квадратних метрів.

За інформацією Генштабу, виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на шість місяців.