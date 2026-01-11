Великодні хліби Буковини, киселиця та кривулька: перелік нематеріальної спадщини доповнили

Міністерство культури України доповнило Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України трьома новими позиціями. Йдеться про традиції Буковини та лемківської спільноти.

До переліку внесли «Культуру і традиції, пов’язані з Великодніми обрядовими хлібами на Буковині», «Традицію приготування та споживання киселиці в лемківській спільноті», а також «Кривульку — лемківську жіночу нагрудну прикрасу: орнаментальні традиції та технологію виготовлення».

У міністерстві зазначили, що великодній обрядовий хліб є сукупною назвою для традиційної випічки, зокрема пасок, бабок і великоднього печива «кукуци». На Буковині збереглися різноманітні форми такої випічки, частина з яких притаманна виключно цьому регіону, зокрема велика паска «дора», «рогата» паска з рельєфними прикрасами з тіста, біла солодка бабка, полита «ситою», а також пісні житні коржики «кукуци», які роздають дітям на Чистий четвер.

Киселицю описують як суп або напій з вівсяного борошна чи крупи на заквасці, який могли готувати з додаванням картоплі, грибів або бринзи. Ця страва є традиційною для лемків і бойків.

Кривулька, або кривуля, є лемківською жіночою прикрасою у формі кола, плетеною з бісеру. Вона розміщується на грудях, плечах і спині, нагадуючи широкий комір.

Після внесення нових елементів до переліку місцеві громади мають врахувати рекомендації та пропозиції щодо їх охорони, розроблені Експертною радою з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України.

У відомстві нагадали, що Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України започаткували у 2012 році. Загалом до нього вже внесено 120 елементів.