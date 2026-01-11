Сили оборони вразили бурові платформи “Лукойлу” в Каспійському морі й ЗРК “Бук-М3” — Генштаб

Сили оборони України уразили бурові установки в акваторії Каспійського моря та підрозділ протиповітряної оборони противника. Також завдано удару по складу матеріально-технічного підрозділу окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу агресора підрозділами Сил оборони України уражено три бурові установки корпорації Лукойл в акваторії Каспійського моря — імені В. Філановського, Юрія Корчагіна та Валерія Грайфера. Зазначається, що ці об’єкти були задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано влучання, масштаби збитків уточнюються.

Крім того, силами оборони здійснено вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі населеного пункту Бараничеве на тимчасово окупованій території Луганської області. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

Також, з метою зниження логістичних і бойових спроможностей противника, уражено склад матеріально-технічного підрозділу зі складу 49-ї армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке на тимчасово окупованій території Херсонської області.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей і наступального потенціалу російських окупаційних військ, уражаючи об’єкти, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України.