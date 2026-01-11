Українські десантники зірвали спробу ворога просунутися в бік Сум

На Північно-Слобожанському напрямку російські війська намагаються створити умови для наступу в бік Сум. Усі такі спроби своєчасно виявляють і зривають українські підрозділи.

Про це повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

За інформацією військових, у зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади противник намагається створити плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Хотінь, що потенційно може становити загрозу просування в бік міста Суми.

Зазначається, що всі спроби ворога своєчасно виявляються та зриваються. Противник періодично здійснює штурмові дії, а також нарощує активність безпілотних систем на окремих ділянках. Під час наступу піхоти російські підрозділи уникають лобових атак і намагаються діяти через фланги.

Проти підрозділів 78 окремої десантно-штурмової бригади діють формування 810 окремої бригади морської піхоти та 9 мотострілецького полку РФ.

У 7 корпусі ДШВ наголосили, що активна оборона та постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем.